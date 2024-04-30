انتخاب خبير مغربي رئيس اللجنة العلمية للأمن السيبراني الأفريقي

إنتخب المغربي “يوسف مزوز” وهو ابن اقليم تاونات ، رئيسا للجنة العلمية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والعادل في إفريقيا. خلال لقاء جمع خبراء أفارقة ، مؤخرا ، بأبيدجان عاصمة ساحل العاج .

وترأس مزوز، الخبير في الأمن السيبراني، حفل التوقيع على « نداء أبيدجان » لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول في إفريقيا، وذلك تأكيدًا على التزامه بتعزيز الأخلاقيات والمسؤوليات في مجال تطوير واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وشارك الممثل عن المملكة المغربية في المنتدى الافريقي للأمن السيبراني، في موضوع « المخاطر السيبرانية والذكاء الاصطناعي: ما هي استراتيجيات الدفاع أمام التهديدات الرقمية الجديدة؟ ».

وقدم الخبير في الأمن السيبراني ممثلا للمركز الإفريقي للأمن السيبراني، مداخلة تناول فيها أهمية تبني استراتيجيات حديثة لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة والتحديات الجديدة الناجمة عن تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما ألقى الضوء على دور التعاون الدولي في بناء قدرات الدفاع السيبراني وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وبجانب مشاركته في هذا المنتدى، جرى انتخاب الدكتور يوسف مزوز كرئيس للجنة العلمية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والعادل في إفريقيا. حيث ترأس حفل التوقيع على « نداء أبيدجان » لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول في إفريقيا، وذلك تأكيدًا على التزامه بتعزيز الأخلاقيات والمسؤوليات في مجال تطوير واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة.