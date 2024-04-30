بالأرقام: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والسيارات

2024-04-30 / 13:47
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر مارس 2024 مقارنة مع شهر فبراير الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الأسعار بنسبة 0,7 في المائة في “الصناعات الغذائية”، وبـ 0,6 في المائة في “صناعة السيارات”، وبـ 2,0 في المائة في “صناعة المشروبات”، وبـ 0,4 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية”، وبـ 0,1 في المائة في “الصناعة الكيماوية”، وكذا عن تراجع الأسعار بنسبة 1,4 في المائة في قطاع “التعدين”، وبـ 0,4 في المائة في “صناعة منتجات معدنية”، وبـ 0,5 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر مارس 2024.

2024-04-30 / 13:47
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