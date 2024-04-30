مهنيو النقل بميناء البيضاء يرفضون الزامهم باستعمال باب واحد (فيديو)

2024-04-30 / 00:04
0

عرف ميناء الدار البيضاء، صبيحة يومه الإثنين حالة من الفوضى والارتباك رافقتها احتجاجات للمهنيين خصوصا سائقي وأرباب الشاحنات العاملة في نقل الحاويات المحملة بالبضائع المعدة للتصدير والاستيراد.

وجاءت حالة الفوضى بميناء الدار البيضاء ، بعد قرار عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بمنع دخول وخروج الشاحنات المعهد إليها عمليات الاستيراد والتصدير من الأبواب رقم، 1،2،3،4،5، للميناء والاكتفاء باستعمالها للباب رقم 6، مع السماح لهاته الشاحنات بالقيام بعملها على مدار 24 ساعة يوميا.

وأغضب القرار المهنيين الذين أوضحوا بأن خروج جميع الشاحنات من باب واحد فقط، سيتسبب لهم في استغراق ساعات طويلة، على اعتبار أن الطريق التي ستسلكها الشاحنات ستم عبر الطريق الرابطة بين زناتة وعين السبع المخصصة للشاحنات.

ويرتقب أن تنظم نقابة المهنيين اجتماعا مع والي جهة الدارالبيضاء – السطات، خلال الأيام القليلة المقبلة قصد الوصول لحل توافقي يرضي الجميع.
من جانبها دعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء-سطات، جميع مهنيي النقل مستعملي ميناء الدار البيضاء، إلى الاتزام بمقتضيات هذا القرار العاملي بغية اجتناب حوادث السير وتخفيض الضغط على السير والجولان بالمنافذ المؤدية من وإلى الميناء، على حد تعبير الغرفة.
فيديو

2024-04-30 / 00:04
0

مقالات ذات صلة

السكوري ..المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي

2024-04-29 / 23:38

حكم جديد في حق البرلماني السابق محمد الحيداوي بأسفي…

2024-04-29 / 23:11

تنظيم “حوار العلم والسياسات” حول موضوع “الزراعة المحافظة ومقاومة…

2024-04-29 / 22:40

فاس..”مذكرة بحث”في حق مدير ثانوية تحرش بتلميذة بعين الشقف

2024-04-29 / 22:12

عمور ..الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة

2024-04-29 / 20:57

صديقي: استيراد اللحوم الحمراء “إجراء استثنائي وظرفي”

2024-04-29 / 19:42

“المركزيات النقابية” تجمع على أهمية الاتفاق الموقع مع الحكومة…

2024-04-29 / 19:22

توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة…فريق برلماني يسائل الحكومة

2024-04-29 / 18:30

صديقي: التساقطات المطرية بلغت 233 ملمترا وسجلنا تحسنا مقارنة…

2024-04-29 / 17:32

فاس.. الحبس سنتين نافذة والغرامة لصاحب أغنية “شر كبي…

2024-04-29 / 17:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى