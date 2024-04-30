مهنيو النقل بميناء البيضاء يرفضون الزامهم باستعمال باب واحد (فيديو)

عرف ميناء الدار البيضاء، صبيحة يومه الإثنين حالة من الفوضى والارتباك رافقتها احتجاجات للمهنيين خصوصا سائقي وأرباب الشاحنات العاملة في نقل الحاويات المحملة بالبضائع المعدة للتصدير والاستيراد.

وجاءت حالة الفوضى بميناء الدار البيضاء ، بعد قرار عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بمنع دخول وخروج الشاحنات المعهد إليها عمليات الاستيراد والتصدير من الأبواب رقم، 1،2،3،4،5، للميناء والاكتفاء باستعمالها للباب رقم 6، مع السماح لهاته الشاحنات بالقيام بعملها على مدار 24 ساعة يوميا.

وأغضب القرار المهنيين الذين أوضحوا بأن خروج جميع الشاحنات من باب واحد فقط، سيتسبب لهم في استغراق ساعات طويلة، على اعتبار أن الطريق التي ستسلكها الشاحنات ستم عبر الطريق الرابطة بين زناتة وعين السبع المخصصة للشاحنات.

ويرتقب أن تنظم نقابة المهنيين اجتماعا مع والي جهة الدارالبيضاء – السطات، خلال الأيام القليلة المقبلة قصد الوصول لحل توافقي يرضي الجميع.

من جانبها دعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء-سطات، جميع مهنيي النقل مستعملي ميناء الدار البيضاء، إلى الاتزام بمقتضيات هذا القرار العاملي بغية اجتناب حوادث السير وتخفيض الضغط على السير والجولان بالمنافذ المؤدية من وإلى الميناء، على حد تعبير الغرفة.

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