بالمئات .. إقبال كبير على مباراة الولوج لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

على غرار باقي مراكز إجراء المباراة على الصعيد الوطني عرفت مباراة الولوج لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان التي يتم إجراؤها اليوم الجمعة 29 يوليوز الجاري لتلاميذ إقليمي الرشيدية وميدلت بالكلية المتعدد التخصصات بالرشيدية، مشاركة المئات من تلاميذ هذين الاقليمين، وذلك بعد خفض عتبة اجتياز المباراة الى معدل 12/20 وذلك باعتماد معدل الامتحان الوطني الموحد بنسبة 75 في المائة ومعدل الامتحان الجهوي للبكالوريا بنسبة 25 في المائة.

حيث توافد منذ أمس الخميس على مدينة الرشيدية من مختلف مناطق إقليمي الرشيدية وميدلت التلاميذ المنتقين رفقة أولياء أمورهم املا في الولوج الى هذه الكلية

وكانت فعاليات إعلامية وجمعوية بجهة درعة تافيلالت قد أطلقت نداء الى الجهات المختصة من أجل إجراء هذه المباراة بمدينة الرشيدية بالنسبة لتلاميذ إقليمي الرشيدية وميدلت، و بمدينة ورزازات بالنسبة لتلاميذ أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، ليتم بعدها إقرار المباراة بالرشيدية، في حين لم تستجيب الوزارة لطلب إجراء المباراة بورزازات وتم اعتمادها بمدينة مراكش لأسباب غير مفهومة .

يشار أن عدد من الطلبة، خصوصا الذين ينحدرون من المدن البعيدة والمناطق القروية بجهة درعة تافيلالت، يشتكون من استمرار إدارات المعاهد العليا بإحداث مراكز الامتحانات بالرباط – الدار البيضاء – فاس – مكناس – مراكش – اكادير، … في الوقت الذي تتكبد فيه أسر هؤلاء الطلبة عناء التنقل إلى هذه المراكز البعيدة، وما يرافق ذلك من تعب ومصايف إضافية، خصوصا وأن غالبية الطلبة الذين يجتازون هذه الإمتحانات، هم من ذوي الدخل المحدود، الشيء الذي يضرب بـ“تكافؤ الفرص”.

ويطالب طلبة هذه المناطق من إدارات المعاهد والمؤسسات العليا بـ“إحداث مراكز خاصة بإجتياز هذه المباريات بجهة درعة تافيلالت، بهدف توفير ظروف مواتية للطلبة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة الذين بإمكانهم اختيار أقرب مركز امتحان إلى مقر سكناهم، من أجل تجنب جميع المشاكل المتعلقة بالنقل والإقامة”.

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