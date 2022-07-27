سابقة.. كلية تفرض رسوم التسجيل على الطلبة

هبة بريس - الرباط

في سابقة من نوعها، فرضت كلية علوم التربية بالرباط، رسوم التسجيل على طلبة سلكي الإجازة والماستر.

وحسب منشور للكلية، فقد دعت الكلية الطلبة الراغبين في إعادة التسجيل للموسم الدراسي المقبل، الى أداء الرسوم ، قبل ال 9 من شتنبر المقبل.

ووفق ذات المنشور، فقد حددت الكلية، مبلغ 250 درهما للتسجيل في سلك الإجازة، و350 درهما للتسجيل في سلك الماستر، و16 ألف درهم لسلك الماستر فئة المأجورين.

هذا وآثار إعلان الكلية سخطا واستياء كبيرين بين صفوف الطلبة وعدد من النشطاء الذين اعتبروا القرار ضربا في مجانية التعليم وسعيا ل”خوصصة القطاع”.

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