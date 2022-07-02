تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج الكارثية” لمعدلات الباكالوريا بالعالم القروي

هبة بريس- الرباط

وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، حول أسباب تدني نتائج معدلات الباكالوريا في جماعة تيزي نسلي التابعة ترابيا لاقليم بني ملال .

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية الذي توصلنا بنسخة منه ” تم الاعلان اليوم عن النتائج السنة الثانية لامتحانات الباكالوريا التي وقفنا بخصوصها مشدوهين أمام هول الصدمة، التي خلفتها تلكم النتائج في صفوف التلاميذ وأسرهم لاسيما في العالم القروي”.

وأضافت، ” لقد وقع ما سبق أن نبهنا اليه في أكثر من مناسبة، اذ لم يحظى أبناء القرى والجبال بحقهم الكامل في التعليم بسبب الاحتجاجات المتكررة للأساتذة المتعاقدين”.

وحصل 70% من تلاميذ جماعة تيزي نسلي بإقليم بني ملال على نقط تتراوح بين 0 و 2.75 على عشرين، فيما 9 تلاميذ فقط من أصل 69 نجحوا في اجتياز الباكالوريا.

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