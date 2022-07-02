تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج الكارثية” لمعدلات الباكالوريا بالعالم القروي
وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، حول أسباب تدني نتائج معدلات الباكالوريا في جماعة تيزي نسلي التابعة ترابيا لاقليم بني ملال .
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية الذي توصلنا بنسخة منه ” تم الاعلان اليوم عن النتائج السنة الثانية لامتحانات الباكالوريا التي وقفنا بخصوصها مشدوهين أمام هول الصدمة، التي خلفتها تلكم النتائج في صفوف التلاميذ وأسرهم لاسيما في العالم القروي”.
وأضافت، ” لقد وقع ما سبق أن نبهنا اليه في أكثر من مناسبة، اذ لم يحظى أبناء القرى والجبال بحقهم الكامل في التعليم بسبب الاحتجاجات المتكررة للأساتذة المتعاقدين”.
وحصل 70% من تلاميذ جماعة تيزي نسلي بإقليم بني ملال على نقط تتراوح بين 0 و 2.75 على عشرين، فيما 9 تلاميذ فقط من أصل 69 نجحوا في اجتياز الباكالوريا.
20 تعليقات
اللهم فرح قلوب الامهات .من لم يحالفه الحظ نتمنى له حظا سعيدا في الدورة الاستدراكية..
كل التوفيق لتلاميذ البكالوريا ونتمنى لهم كل التوفيق في الامتحانات..
شيء مفرح عندما نجد نتائج حسنة ومرضية متمنايتنا بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ العالم القروي..
رغم النهوض بقطاع التعليم الا انه ينزف .الهضرة المدرسي . والمقررات والكتب تبقى دون المستوى فهو فشل تماما وذالك بصعوبة تنزيل الإصلاحات ..
يجب رد الاعتبار للمدرسة العمومية كما كانت ايام زمان الدراسة والاجتهاد والنتائج المشرفة..
ادهب لمحاربةجشع المدارس الخصوصية ادا كانت عندك الشجاعة التي طغت على المواطنين ولا تؤدي مستحقات مستخدميها شهر يوليوز وغشت ..
التعليم كان في المستوى قبل ظهور المدرسة الخصوصية التي تمتص دماء المواطنين زيادة على الضرائب والرسوم و الاجور القليلة في حق موظفيها..
نحن مع الاصلاح ورد الإعتبار للمدرسة العمومية
يجب التفكير في ارجاع آليات الضرب بالعصا للمدرسة التي كانت قديما وتغيير مقررات نظامية جديدة..
البطالة في المغرب ستبقى وتزداد مادمتم تنهبون ثروات البلاد وتهربون الأموال إلى الخارج فالفساد سيد الموقف في المغرب في كل القطاعات الحكومية..
وزير التعليم بنموسى لا علاقة له بالتعليم كيف لوزير يسير وزارتين التعليم والرياضة ..
اصلاح التعليم رهين بتوظيف الكفاءة أولا ثم التكوين ثم تغيير المقررات …
مشكلة التعليم تكمن في كفاءة الموارد البشرية والضمير المهني للمعلمين والمناهج التعليمية التي تنقل كاهل التلاميذ هذه العوامل دفعت الاسر رغما عنها لولوج لوبيات التعليم الخصوصي وتراجع المستوى في العالم القروي..
تكوين الأساتذة يجب أن يكون لمدة أربع سنوات كاملة بكلية علوم التربية او مسالك التربية بالجامعة، تكوينا رصينا، وتحفيزهم كطلبة أساتذة بشكل يسمح باستقطاب العناصر المتميزة مع النظر في البرامج والمناهج ومراجعتها وعامل السن بالنسبة للاستاذ..
حصيلة الحكومة الحالية فاشلة بكل المقاييس..
الإصلاح يحتاج إلى وزير تعليم حقيقي صاحب كفاءة يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى والتحاور وصاحب تجربة في ميدان التعليم يعطي للجميع الحق في اجتياز المباراة لكي يتم اختيار الكفاءة وعدم تهميش الاجازة الأساسية الإصلاح لن يأتي عبر تهميش الجامعة المغربية والاصلاح لن ياتي بتسقيف عامل السن..
بالاعدادي و الثانوي التأهيلي هناك فعلا أساتذة يبتزون التلاميذ بل يمررون الفروض في الساعات الإضافية الأخيرة والدروس دون ان يتم شرحها بالكامل..
المسؤول هو من يضع البرامج والمناهج أما الأستاذ ما هو الا أداة لتنفيذها داخل قسم فشل المسؤولين الاداريين في التعليم..
وزير التربية الوطنية لم يغير شيئا ولم يأت بأي جديد سوى اهدار الميزانيات الضخمة ..
نتمنى النجاح لكل التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ..
يجب على السيد بنموسى وزير التعليم الاستقالة لان التعليم بقي كما كان ..يزيد الطين بلة..