باكالوريا .. التلميذة شباكي الأولى بجهة بني ملال خنيفرة

2022-07-01 / 20:19
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هبة بريس

حصلت التلميذة شباكي هبة من مدينة خريبكة، على الرتبة الاولى في نتائج امتحانات الباكالوريا بنقطة 19.03 مسلك العلوم الفيزيائية.

واحتلت وئام قريشي من مدينة بني ملال على الرتبة الثانية بمعدل 18.93 تخصص علوم فيزيائية خيار فرنسية، من مجموعة مدارس قادري.

وجاءت شيماء اوقيط من أزيلال في الرتبة الثالثة بمعدل 18.64 تخصص علوم فيزيائية خيار فرنسة، والتي تتابع دراستها بثانوية الحسن الثاني.

ومن خنيفرة استطاعت رانيا عقاوي تخصص علوم فيزيائية هيار فرنسية أن تحتل المرتبة الرابعة بمعدل 18.63 عن ثانوية طارق التأهيلية.

وفي الرتبة الخامسة جاءت هاجر مبتكر، مسلك العلوم الفيزيائية، بمعدل 18.79 من ثانوية بئر انزران التأهيلية، بمدينة الفقيه بنصالح.

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