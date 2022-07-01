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بكالوريا 2022.. مديرية أنفا تحتل المرتبة الأولى في نسبة النجاح بالجهة

2022-07-01 / 17:56
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هبة بريس

احتلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا المرتبة الأولى في ما يخص نسبة النجاح على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بنسبة 69,06 في المائة حسب المعطيات الأولية.

وذكر بلاغ للمديرية أن عدد الناجحين المتمدرسين بامتحانات البكالوريا في الموسم الدراسي 2021/2022، بلغ 2797 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 69,06 في المائة، مشيرا إلى أن عدد الناجحين من الإناث بلغ 1477 تلميذة (73,16 في المائة)، فيما بلغ عدد التلاميذ الذكور 1320 (64,99 في المائة).

وسجل المصدر ذاته أن المديرية الإقليمية الدار البيضاء أنفا حققت زيادة في نسبة النجاح بلغت 4,09 في المائة مقارنة مع نتائج السنة الماضية.

وأشادت المديرية بالانخراط الفعال لأسرة التربية والتكوين والسلطات الترابية والأمنية والمجالس المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف المتدخلين، بمساهمتهم في تحقيق هذه النتائج. يذكر أن إقليم برشيد احتل المرتبة الثانية في ما يخص نسبة النجاح على صعيد الجهة، بنسبة 68,94 في المائة (73,04 في المائة من الإناث و64,68 في المائة من الذكور)، متبوعا بعمالة مقاطعة عين الشق بنسبة نجاح 65,71 في المائة (72,31 في المائة من الإناث و59,06 في المائة من الذكور).

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