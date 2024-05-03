بقيمة مليارين ونصف.. سلطات البيضاء ستقتني حافلات للنقل السياحي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لطالما كانت حافلات النقل السياحي مطلبا لعديد الفعاليات المدنية و السياسية بمدينة الدار البيضاء باعتبار المدينة واحدة من المدن التي تتوفر على الكثير من المعالم السياحية التي يجب تسويقها و اسثتمارها.

و في هذا الصدد، تقرر اقتناء حافلات للنقل السياحي خاصة بمدينة الدار البيضاء على غرار ما تتوفر عليه مدن مراكش و طنجة و أكادير، مما سيمكن الراغبين في التعرف على معالم العاصمة الاقتصادية الاستفادة من خدماتها بأسعار ستحدد لاحقا بعد اقتناء الحافلات و دخولها نطاق الخدمة السياحية.

و حسب معطيات خاصة، فقد تم إعداد اتفاقية تهم جماعة الدار البيضاء، من خلال مجموعة التعاون بين الجماعات، ستعمل بمجوبها سلطات المدينة المنتخبة على اقتناء أربعة حافلات للنقل السياحي بقيمة 25 مليون درهم.

و استنادا لذات المعطيات، ستؤدي الجماعة مبلغا ماليا قدر بحوالي 5 مليون درهم، بينما ستقوم كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات بأداء مبلغ 20 مليون درهم مناصفة.

هذا المشروع سيخرج لحيز الوجود بعد المصادقة عليه خلال دورة ماي العادية التي ستعقد بعد أيام، و يتوقع أن يحظى بإجماع غالبية مكونات مجلس المدينة لما له من أثر إيجابي على تطوير قطاغ السياحة بالدار البيضاء و تعزيز جاذبية المدينة و إشعاعها.

و تتدارس سلطات المدينة مسار الحافلات السياحية حيث يتم التشاور لتحديد مسار المدار على مستوى المدينة، و يتوقع أن يكون ابتداءا من ساحة الأمم المتحدة، مرورا بحي الحبوس، ومشوار الدار البيضاء، والمدينة العتيقة، فضلا عن المجازر القديمة، والكورنيش، والمنارة، بهدف اكتشاف أهم المواقع التاريخية للمدينة.

*الصورة من الأرشيف