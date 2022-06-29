الموسم الدراسي 2022-2023 .. وزارة التربية الوطنية تكشف التفاصيل

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خريطة الموسم الدراسي الجديد، والتي تتضمن تاريخ انطلاق الدراسة في المغرب ومواعد الإمتحانات الإشهادية وامتحانات المراقبة المستمرة.

وبحسب مقرر وزاري صادر بخصوص تنظيم الموسم الدراسي 2023/2022، فإن هذا الاخير سينطلق يوم الخميس 01 شتنير المقبل، وسينتهي في الأسبوع الثاني من شهر يوليوز2023. ويشمل على فترات مخصصة للعمليات المتعلقة باستكمال إجراء ات الدخول المدرسي والإعداد للدخول المدرسي الموالي (2024/2023) والعمليات الخاصة بنهاية السنة الدراسية وتقويمها.

كما يشمل الموسم الدراسي الجديد، فترات مخصصة للدراسة، بما فيها عمليات وأنشطة الدعم والتثبيت وتعزيز المكتسبات السابقة، والعمليات التقويمية والامتحانات والإعداد الجماعي للامتحانات الإشهادية. وكذا الأنشطة المتعلقة بالحياة المدرسية والأنشطة الرياضية وأنشطة المواكبة التريوية البيداغوجية والتخصصية للمشاريع الشخصية للمتعلمات والمتعلمين.

لائحة العطل

حدد مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لائحة العطل بالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي برسم الموسم الدراسي 2022-2023 وفق الجدول التالي :

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