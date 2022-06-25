تفعيل خطابات الملك والعمل القنصلي محور إجتماع القناصلة في إقامة السفيرة “بنيعيش”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

كما كان مقررا في وقت سابق رغم التأجيل إلى غاية يوم 24 يونيو، عقدت السفيرة المغربية “كريمة بنيعيش” إجتماعا مطولا مع السادة القناصلة العامون في مقر إقامتها بالعاصمة الإسبانية زوال أمس الجمعة بحضور كافة رؤساء البعثات القنصلية في دولة إسبانيا.

وتطرقت السفيرة في بداية كلمة ألقتها على مسامع الجميع إلى التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إنجاح عملية العبور (مرحبا 22) والتي تأتي هذه السنة في ظروف خاصة واستثنائية بعد قطيعة دامت سنتين بسبب الوباء، كما تدارس الإجتماع عدة قضايا تهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الإسبانية مع بعض الإقتراحات التي تقدم بها السادة القناصلة الى السفيرة “بنيعيش” بخصوص التعاطي مع بعض الإشكاليات الإدارية التي تعترض المهاجرين المغاربة المقيمين بالتراب الإسباني.

وكان ملف العلاقات الديبلوماسية المغربية _ الإسبانية حاضرا بدوره في إجتماع الأمس، أذ شددت السفيرة على ضرورة التعاطي مع الإستراتيجية الجديدة التي نهجها المغرب في علاقته مع إسبانيا بما يضمن المصالح العليا للوطن والمواطنين.

كما إستغلت سفيرة صاحب الجلالة هذه الفرصة لتقديم الشكر لبعض القناصلة الذين أنهوا مهامهم الديبلوماسية في إسبانيا وتذكير الآخرين بضرورة مواصلة الجهود وتجسيد الخطابات الملكية على أرض الواقع.

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