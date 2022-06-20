امتحانات الباكالوريا تمر بإقليم الجديدة وفق ما كان مخططا لها في ظروف جيدة

أحمد مصباح – الجديدة

يجتاز 11325 مترشحة ومترشحا، على امتداد أيام الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس – الجمعة 20 – 21 – 22 – 23 – 24 يونيو الجاري، الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2022، في المراكز المخصصة لها، والتي بلغ عددها: 28 مركزا، موزعين على المدارات الحضرية والقروية بإقليم الجديدة.

هذا، ووقفت الجريدة عن كثب، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، على الظروف التي جرت فيها امتحانات الباكالوريا بتراب إقليم الجديدة؛ وتابعت مختلف المحطات والمراحل التي مرت منها، انطلاقا من توزيع وتسليم الأظرفة، في حدود الساعة السادسة صباحا، من الطابق السفلي بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة (مقر أكاديمية جهة دكالة – عبدة سابقا)، ونقلها على متن سيارات معبأة لهذه الغاية، تحت حراسة أمنية مشددة، وإلى غاية إيصالها إلى مراكز الامتحانات بالإقليم.

وبالمناسبة، فقد قام ممثلو المنابر الإعلامية بزيارات ميدانية، قادتهم إلى مختلف المراكز بالإقليم؛ حيث تابعوا عملية تسليم أظرفة الامتحانات، إلى رؤساء المراكز، الذين قاموا بفتحها، بحضور لجنة ومترشحين اثنين، وتوزيع أوراق الامتحان على المترشحين، على الساعة الثامنة صباحا، كما يظهر من خلال الصور و”الفيديوات”، التي التقطتها عدسات الكاميرات وآلات التصوير، الخاصة بالإعلاميين.

ومن جهتها، فقد قامت الجريدة بالتوثيق، من خلال الصور و”فيديو”، لمختلف العمليات والمحطات، التي أشرفت عليها السلطات التربوية، ممثلة في المدير الإقليمي، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، ورؤساء المصالح التربوية والإدارية؛ كما وقفت على التدابير المتخذة، التي تضمن نزاهة ومصداقية امتحانات الباكالوريا، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وفيما يخص عملية نقل تلاميذ الوسط القروي إلى مراكز الامتحان، فقد تم التنسيق مع الجمعيات الشريكة، بغية توفير الحافلات بالعدد الكافي لنقل المترشحين، وضمان وصولهم 45 دقيقة قبل موعد الإجراء، ناهيك عن إيواء التلاميذ الداخليين، وتوفير التغذية لهم في ظروف جيدة.

إلى ذلك، وحسب بلاغ صحفي أصدرته مصلحة التواصل لدى المديرية الإقليمية، توصلت به الجريدة، فإن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا، برسم الدورة العادية 2022، التي تجري تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، أيام 20 – 21 – 22 – 23 – 24 يونيو الجاري، بلغ: 11325 مترشحة ومترشحا، منهم: 7881 متمدرسا، و3444 من المترشحين الأحرار.

وبالنسبة لتوزيع المترشحين، حسب الأقطاب، فقد بلغ عدد المترشحين الرسميين في القطب العلمي: 7669، بنسبة 67.77%. فيما بلغ مترشحو القطب الأدبي والأصيل: 3656، بنسبة 32.28%؛ وبلغ عدد المترشحين في المسالك المهنية: 204 مترشحة ومترشح، موزعين على 07 مسالك، منهم 65 من المترشحين الأحرار.

وبالمسالك الدولية (خيار فرنسية) ، بلغ العدد: 1488 مترشحة ومترشحا، منهم 99 من المترشحين الأحرار. وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، بلغ عددهم: 44 مترشحا، مع تكييف ظروف الإجراء لفائدة 21 منهم.

وعلى مستوى الإعداد المادي واللوجستيكي، خصصت المديرية الإقليمية، هذه السنة، لامتحانات الباكالوريا، 28 مركزا و557 قاعة دراسية، وعبأت 98 إطارا للإشراف، مع توفير الأطر التربوية الكافية لتأمين المراقبة.

وبخصوص الامتحان الجهوي الموحد الذي أجري، ابتداء من الاثنين 13 يونيو إلى غاية السبت 18 منه، بشقيه، الرسميين والأحرار، بلغ عدد المترشحين الرسميين: 9622، منهم 7074 بالقطب العلمي والتقني، و2548 بالقطب الأدبي؛ فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار: 3444.

وفي المجمل، فإن عدد المترشحين للبكالوريا دورة يونيو 2022 في شقيها الجهوي – الأولى باكالوريا – والوطني- الثانية باكالوريا – هو 20947، منهم 9622 في الامتحان الجهوي، بنسبة 45.94%، و7881 في الامتحان الوطني، بنسبة 37.628 % و3444 من المترشحين الأحرار، بنسبة 16.45%.

واستحضارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني، ومواصلة لتفعيل آليات تأمين الإجراء، والتقيد بحكامة التقويم، وضمان موثوقية ومصداقية النتائج، وضمان تكافؤ الفرص، فقد انخرطت المديرية الإقليمية في هذا السياق، بشكل مبكر من السنة الدراسية 2021/2022. حيث تم تنظيم عدد من اللقاءات التحضيرية مع الفاعلين التربويين، وتنظيم مجموعة من حملات التعبئة والتحسيس، على المستوى الإقليمي والمحلي، لمحاربة ظاهرة الغش، والتعريف باّلإجراءات القانونية المواكبة، بالتنسيق مع الفاعلين التربويين والشركاء، إضافة إشراك عدد من المتدخلين، من أجل تأمين نقل المواضيع، وتأمين مراكز الحفظ. وفي هذا الصدد، فقد عملت المديرية الإقليمية على إيصال المواضيع إلى جميع المراكز بالإقليم. وحرصا على جودة الإجراء، فقد تم تشكيل لجنة إقليمية للامتحانات، وفرقا متحركة لليقظة والتتبع وزجر الغش.

هذا، وسيكون الإعلان عن نتائج الدورة العادية، الجمعة فاتح (01) يوليوز2022؛ وستجرى الدورة الاستدراكية، الثلاثاء 12 يوليوز المقبل؛ وسيعلن عن نتائجها، الجمعة 22 يوليوز 2022.

وحسب البلاغ الصحفي، فإن المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، إذ تقدم هذه المعطيات، تنويرا للرأي العام، فإنها تنوه بالمجهودات النوعية، والدعم الكبير الذي تلقته من السلطات العمومية، الإقليمية والمحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والجماعات الترابية والجمعيات الشريكة ومؤسسات التعليم الخصوصي؛ كما تتوجه بوافر الشكر وخالص الامتنان للأطر الإدارية والتربوية وأطر الدعم، مهيبة بهم إلى بذل مزيد من الجهد، لإنجاح هذا الاستحقاق، متمنية التوفيق لجميع المترشحين والمترشحات.

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