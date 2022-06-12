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قنصلية المغرب بإسطنبول تنظم أياما مفتوحة لفائدة أفراد الجالية

2022-06-12 / 15:16
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هبة بريس _ وكالات

>تنظم قنصلية المغرب بإسطنبول مبادرة للأيام المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية القاطنين بهذه المدينة والدائرة القنصلية التابعة لها، أيام السبت 11 و18 و25 يونيو الجاري.

وذكر بلاغ للقنصلية، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تتوخى تمكين أفراد الجالية، ممن يتعذر عليهم التنقل إلى مقر القنصلية خلال أيام الأسبوع، من جميع الخدمات الإدارية، بما في ذلك تسليم وثائق رسمية كجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، وشهادات التوثيق والشهادات العدلية والمصادقة على التوقيعات.

وأضاف البلاغ أنه تم، لإنحاج هذه الأيام المفتوحة المنظمة بالتزامن مع اقتراب العطلة الصيفية وعيد الأضحى وبعد رفع القيود الصحية لكوفيد-19، تعبئة طاقم القنصلية الاداري.

من جانبه، أوضح القنصل العام للمملكة بإسطنبول السيد المهدي الرامي أن هذه التعبئة تأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخاصة بسياسة القرب من مغاربة العالم، والتي تجسد العناية الملكية السامية بهذه الفئة من المواطنين، بهدف الاستجابة لانشغالاتهم وتمكينهم من أفضل الخدمات وفي أحسن الظروف.

وسجل السيد الرامي أن هذه المبادرة تروم تقديم المعلومات والاستشارات والإرشادات للمترفقين والانصات لانتظاراتهم، مبرزا أنها شكلت، أيضا، مناسبة من أجل التواصل مع عدد من أفراد الجالية المقيمة بإسطنبول.

وأضاف القنصل العام أنه يتم في إطار مبادرات الانفتاح على أفراد الجالية، عقد لقاءات منتظمة مع فاعلين جمعويين ينشطون في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، حيث يتم بحث السبل الكفيلة بتيسير الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين باسطنبول والمناطق التابعة لنفوذها، وإيجاد حلول للصعوبات التي قد تعترضهم، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير للمغاربة المستقرين بهذه المدينة، ولاسيما من الطلبة.

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