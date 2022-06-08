لأول مرة في اسبانيا.. تعيين مغربية عضو في الغرفة التجارية لمدريد

هبة بريس

أصبحت المغربية لمياء سلاواسي، مديرة مؤسسة “QUBE”، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، أول سيدة عربية وإفريقية عضو في اللجنة التنفيذية لغرفة تجارة مدريد، وذلك للمرة الأولى في إسبانيا.

وتم تنصيب المغربية “لمياء” يوم الإثنين المنصرم خلال حفل حضرته رئيسة مجتمع مدريد المستقل إيزابيل أيوسو، وعمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، بإسبانيا سنة 2010، وفي سنة 2016 أصبحت مديرة مؤسسة “QUBE”.

كما تشغل السيدة سلاواسي منصب الرئيس التنفيذي لشركة Tradeventures المتخصصة في عقارات المجمعات التكنولوجية للشركات المخصصة للبحث.

وعبرت السيدة لمياء في تصريح إعلامي عن سعادتها الكبيرة لكونها أول سيدة أعمال مغربية وإفريقية تتولى هذا المنصب في إسبانيا، وهذا مصدر فخر كبير لي ولبلدي”، مضيفة أن هذا الاختيار “يعزز حضور المرأة المغربية في المجال الاقتصادي والتجاري في بلد صديق وجار مثل إسبانيا”.

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