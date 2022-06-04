قنصلية المملكة بليون تقرب خدماتها ليوم كامل للمغاربة القاطنين “بغرونوبل”

هبة بريس - الرباط

واصلت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ليون تنقلها و زياراتها الميدانية إلى مختلف أرجاء جهة أوفيرن رون ألب Auvergne-Rhône-Alpe بحلول فريق عمل قنصلي متكامل يوم السبت 4 يونيو 2022 بمدينة غرونوبل Grenoble.

و قد تم خلال هذا اليوم، الذي تزامن مع إعلان الإنطلاقة الرسمية لعملية مرحبا لهذا العام في 5 يونيو الجاري، تقديم خدمات قنصلية و اجتماعية للمئات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه المدينة و ضواحيها و تسليمهم الوثائق الرسمية الجاهزة من جوازات سفر و بطائق التعريف الوطنية و عقود عدلية و غيرها، و ذلك في أفق بداية العطلة الصيفية خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا و قد التقى القنصل العام للمملكة بليون، زهير الجبرائلي، بهذه المناسبة بالعديد من الفعاليات الجمعوية المغربية التي تنشط في مختلف المجالات الثقافية و الفنية و الرياضية و تداول معهم حول سبل و آليات تعزيز التعاون من أجل توثيق عرى التواصل مع سائر أفراد الجالية المغربية في الجهة و تقريب الإدارة إليهم و خدمتهم بشكل أفضل. كما كانت أيضا مناسبة عقد خلالها السيد القنصل العام لقاءات مع العديد من المنتخبين المحليين و على رأسهم عمدة مدينة “ايريشول” السيد “رينزو سولي “الذي تناول معه أوجه التعاون بين بلدية المدينة و القنصلية العامة للمملكة بليون.

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