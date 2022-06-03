التوقيع على بروتوكول توأمة بين مدينتي بئر كندوز وفينتيكانو الإيطالية

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

جرى، التوقيع قبل قليل على مشروع اتفاقية توأمة بين مدينة فينتيكانو الإيطالية، التابعة لمنطقة كامبانيا، ومدينة بئر كندوز عمالة إقليم أوسرد عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية.

ويهدف مشروع الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس جماعة بئر كندوز لفقير الخطاط و عمدة فينتيكانو الدكتور ليدجي دي نيسكو ، إلى تعزيز أواصر التعاون بين المدينتين وتبادل التجارب في مجال تدبير الشأن المحلي ومشاريع التنمية وإمكانية استفادة الجماعة الترابية بئر كندوز من مختلف البرامج والمخططات التنموية بإيطاليا على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.

هذه الإتفاقية المهمة التي تنضاف إلى مجموع الإتفاقيات والتوأمات التي يشرف عليها شخصيا القنصل العام المحنك للمملكة المغربية بنابولي مع مختلف مدن جنوب إيطاليا، التي ستخلق فرص مهمة للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب في ميدان تدبير الشأن العام و تثمين روابط الصداقة وذلك من خلال إقامة ميثاق للتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي.

ورغبة من مجلس جماعة فينتيكانو الإيطالية وجماعة بئر كندوز في المساهمة في إشاعة قيم السلم والصداقة بين البلدين وتعزيز التفاهم والحوار بين المدينتين وتأكيدا على عزم المدينتين تحقيق تكامل أفضل لصالح مواطنيهم، فسيعمل مجلسا المدينتين جاهدين على تعزيز التبادل في المجالات الإجتماعية، الثقافية، الإقتصادية، السياحية، التجارية و العلمية من خلال برامج أساسها بناء تنمية مستدامة للبلدين، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية التوأمة بين المدينتين في وقت لاحق.

وقد شكلت هذه الإتفاقية مناسبة لاطلاع المسؤول الإيطالي، على المؤهلات التي تزخر بها مدينة بئركندوز، وعلى فرص الإستثمار الواعدة في إقليم أوسرد وعلى المنجزات التنموية التي تحققت بها مند خروج المستعمر الاسباني

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