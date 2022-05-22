شكيب بنموسى يطلق منصة “مدرستنا.ما”

2022-05-22 / 18:00
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هبة بريس _ الرباط

أعلن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق منصة “مدرستنا. ما”.

المنصة، حسب بلاغ الوزارة، عبارة عن “استمارة موجهة إلى جميع المواطنات والمواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية”.

وأفاد البلاغ أن هذه الآلية الإلكترونية على الرابط التالي : www.madrastna.ma/projects/questionnaire

المنصة ستساهم، حسب البلاغ من “رصد آراء ومقترحات كافة المواطنات والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها وتستجيب لانتظاراتهم

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