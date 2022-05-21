فرنسا.. قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة منطقة “سانت ايتيان” بليون
هبة بريس
تواصل القنصلية العامة للمملكة المغربية في ليون التنقل إلى مختلف إدارات منطقة “رون ألب أوفيرني” من أجل تقديم الخدمات القنصلية لمغاربة فرنسا.
وفي هذا الإطار ، وتزامنا مع إعلان عملية “مرحبا 2022” ، تم إطلاق قنصلية متنقلة يوم السبت 21 ماي 2022 في منكقة سانت إتيان ، لتسليم مختلف الوثائق الإدارية والقنصلية لأبناء المنطقة من الجالية .
وكانت هذه القنصلية المتنقلة أيضًا فرصة للقنصل العام ، السيد زهير الجبرايلي ، للقاء ومناقشة أعضاء الجالية المغربية الذين يعيشون في مقاطعة “لوار” حول السبل والوسائل لتسهيل وتبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين لصالح المغاربة.
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