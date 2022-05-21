فرنسا.. قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة منطقة “سانت ايتيان” بليون

2022-05-21 / 11:10
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هبة بريس

تواصل القنصلية العامة للمملكة المغربية في ليون التنقل إلى مختلف إدارات منطقة “رون ألب أوفيرني” من أجل تقديم الخدمات القنصلية لمغاربة فرنسا.

وفي هذا الإطار ، وتزامنا مع إعلان عملية “مرحبا 2022” ، تم إطلاق قنصلية متنقلة يوم السبت 21 ماي 2022 في منكقة سانت إتيان ، لتسليم مختلف الوثائق الإدارية والقنصلية لأبناء المنطقة من الجالية .

وكانت هذه القنصلية المتنقلة أيضًا فرصة للقنصل العام ، السيد زهير الجبرايلي ، للقاء ومناقشة أعضاء الجالية المغربية الذين يعيشون في مقاطعة “لوار” حول السبل والوسائل لتسهيل وتبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين لصالح المغاربة.

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