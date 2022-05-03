أكاديمية بني ملال: قمنا بتحويل المستحقات المالية ل”الأساتذة” قبل انقضاء أبريل

هبة بريس - الرباط

بعد احتجاج عدد من “أساتذة التعاقد’ بسبب عدم توصلهم بأجور شهر أبريل، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، ببلاغ توضيحي.

وقالت الأكاديمية في بلاغ لها أنه “على إثر ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية في شأن المستحقات المالية لأطر الأكاديمية لشهر أبريل 2022، أكدت الأكاديمية قيامها بالتحويلات المالية اللازمة قبل انقضاء شهر أبريل، وفي الآجال المحددة، كما هو معمول به منذ أكثر من 5 سنوات من اعتماد التوظيف الجهوي. ”

وشددت الأكاديمية على أن السيولة المالية المخصصة لأجور موظفي الأكاديمية متوفرة بإستمرار، لكون الحساب الجاري الخاص بالأجور منفصل عن ياقي الحسابات الجارية، والسيولة المتوفرة به كافية لتغطية أجور الموظفين.

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