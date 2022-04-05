أنشطة إجرامية وغسل أموال”.. تفكيك أكبر منصة روسية على الشبكة المظلمة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الأميركية والألمانية، الثلاثاء، تفكيك “أكبر” منصة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب)، تدعى “سوق هيدرا” وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.

وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، إنه “بالتعاون مع شركائنا الألمان، صادرنا البنية التحتية لأكبر سوق على الشبكة المظلمة في العالم، لكن عملنا لم ينته”، متعهدا مواصلة العمل لتفكيك كل المنصات المماثلة على الشبكة المظلمة.

وسبق للقضاء الأميركي أن وجه إلى الروسي ،ديمتري بافلوف، (30 عاما) لائحة اتهامية بسبب إدارته خوادم تستخدم لتشغيل هيدرا. وبحسب اللائحة الاتهامية فإنّ بافلوف ملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال في إطار عصابة إجرامية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على، هيدرا، وكذلك على منصة غارانتيكس Garantex لتبادل العملات الافتراضية.

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