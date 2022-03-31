الحكومة عن “طلبة أوكرانيا”: “هادو وليداتنا باغين يقراو وحنا مغنتخلاوش عليهوم”

هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة على ملف ادماج الطلبة القادمين من أوكرانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يومه الخميس، “الحكومة اشتغلت على هذا الملف وقامت بتسجيل الطلبة وجمع معطيات أوفى عنهم، وسنشرع في تسلم ملفاتهم بشكل مباشر”

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تناقش مجموعة من الخيارات حول إدماحهم فيما يتعلق بما هو داخلي وخارجي، مشيرا الى أن عدد من الطلبة شرعوا في استنئاف دراستهم بمسلك الاجازة الأسبوع المنصرم.

وتابع بايتاس قائلا “في نهاية المطاف هادو وليدات المغاربة، وماشي مفشين ومباغينش يقراو، لكن كانو في بلد وقعات فيه أزمة وحنا خاصنا نساعدوهوم ومغنخلاوش عليهوم”

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