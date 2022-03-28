“وصف المغرب ببلد الفقر والجوع”.. يوتوبرز مغربي بإيطاليا يثير سخط النشطاء

هبة بريس - الرباط

آثار اليوتوبرز المغربي المتواجد بدولة إيطاليا، أسامة كوبنهاجن، سخط واستياء المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها علال مقابلة تلفزية.

اليوتوبرز أسامة، وخلال استضافته بأحد البرامج التلفزية، وصف المغرب ب”بلد الفقر والجوع”.

وادعى ذات المتحدث، أن غالبية المغاربة يعيشون في دور الصفيح ويتناولون وجبة غذائية واحدة في اليوم.

تصريحات المدعو “كوبنهاجن” أثارت غضب عدد من النشطاء المغاربة الذين طالبوا الجمعيات الحقوقية والأفراد الجالية المغربية المقيمين بايطاليا بتكذيبه تصريحاته الزائفة ومتابعته قضائيا.

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