“وصف المغرب ببلد الفقر والجوع”.. يوتوبرز مغربي بإيطاليا يثير سخط النشطاء

2022-03-28 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

آثار اليوتوبرز المغربي المتواجد بدولة إيطاليا، أسامة كوبنهاجن، سخط واستياء المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها علال مقابلة تلفزية.

اليوتوبرز أسامة، وخلال استضافته بأحد البرامج التلفزية، وصف المغرب ب”بلد الفقر والجوع”.

وادعى ذات المتحدث، أن غالبية المغاربة يعيشون في دور الصفيح ويتناولون وجبة غذائية واحدة في اليوم.

تصريحات المدعو “كوبنهاجن” أثارت غضب عدد من النشطاء المغاربة الذين طالبوا الجمعيات الحقوقية والأفراد الجالية المغربية المقيمين بايطاليا بتكذيبه تصريحاته الزائفة ومتابعته قضائيا.

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تعليق واحد

  1. و قبلا هو لي عيش في الجوع الي كان البراني تيجي و يقول المغرب فيه لخير موجود. اش بقا قدام الكداب مايقول الفقر ليس عيب هده الجيل الجديد يوريد كل شيء موجود ايامي كونت عيش بخير الحمد الله او كنت نكدام باش متقولش الدار اعطوني هدو ميحشمش ايكول عطيني

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