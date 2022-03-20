آباء وأمهات ينوهون بمبادرات للدعم التربوي بتطوان

نجلاء مزيان : هبة بريس

عبر مجموعة من الآباء والأمهات بعدد من المؤسسات التعليمية عن استحسانهم لمجموعة من المبادرات التي قامت بها الإدارة التربوية بمعية أساتذتها من خلال تنظيم حصص تطوعية للدعم التربوي سواء من خلال أمسيات للدعم لفائدة تلاميذ الداخليات في إطار برنامج داخليتي، أو حصص خارج استعمال الزمن لفائدة تلاميذ القسم الخارجي.

النموذج نسوقه من ثانوية أبي ذر الغفاري بجماعة جبل لحبيب القروية حيث يستفيد حوالي 150 تلميذ من دعم تربوي مجاني تطوع في أدائها ثلة من أساتذة المؤسسة في جميع المواد وذلك لتمكين التلاميذ من تدارك تأخرهم في إنجاز مقرراتهم بسبب غياب بعض الأساتذة كما يهدف إلى تحسين مكتسباتهم وتهييئهم بشكل جيد للامتحانات.

وتأتي هذه المبادرات الحميدة في إطار أجرأة البرامج التدخلية للتمكين الدراسي من خلال بلورة خطة وبرنامج للدعم المدرسي المؤسساتي، وبانخراط جدي مسؤول وطموح لمجموعة من أستاذات وأساتذة المواد الدراسية المعنية بالامتحان الجهوي والإشهادي.

هذا وقد تطور هذا الإجراء ومع بداية الأسدوس الثاني ليستهدف تلميذات وتلاميذ القسم الداخلي من خلال تخصيص حصص مسائية لدعم التلميذات والتلاميذ المتعثرات والمتعثرين في بعض المواد الدراسية الأساسية والعامة.

ولقد حظي هذا البرنامج من طرف القائمين عليه بالرعاية والتتبع والتقييم الإيجابي، ومن لدن المستفيدات والمستفيدين وجمعيةأمهات آباء وأولياء التلاميذ وكل المنخرطين بالتثمين والمصادقة على جدوى وإيجابية المؤشرات الدالة على إمكانية تحقق نتائج مشجعة ومتميزة .

جدير بالذكر أن مبادرات مماثلة عرفتها عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم في إطار عمل تطوعي من هذا القبيل أو في إطار برنامج الدعم الذي تشرف عليه جمعيات شريكة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية وكذا جمعيات آباء وأمهات التلاميذ.

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