4 قتلى وجرحى في حادث دهس ببلجيكا

هبة بريس _ وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون بجروح متفاوتة، الأحد، عندما صدمت سيارة مسرعة حشدا من المشاركين في كرنفال محلي ببلجيكا.

ووفق ما أوردته صحيفة بيلد الألمانية، فإن سيارة اصطدمت بمجموعة من الأشخاص يحتفلون بكرنفال في بلدة ستريبي براكيز ببلجيكا، ما أدى لمقتل 4 أشخاص.

فيما أصيب 12 آخرون بجروح خطيرة، ونحو 20 بجروح طفيفة، وفق ما نقلته الصحيفة عن وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية.

ولم يتضح على الفور، ما إذا كانت السيارة صدمت الحشد عن عمد.

ونجحت الشرطة في إيقاف السيارة بعد صدم الحشد والتسبب في القتلى والإصابات المتنوعة، وفق المصدر ذاته.

ولم تتبين دوافع الحادث على الفور، ولم تكشف السلطات البلجيكية ما إذا كان هجوما إرهابيا أم لا.

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