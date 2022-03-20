صورة من موقع الحادث

4 قتلى وجرحى في حادث دهس ببلجيكا

2022-03-20 / 10:38 صباحًا
0
هبة بريس _ وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون بجروح متفاوتة، الأحد، عندما صدمت سيارة مسرعة حشدا من المشاركين في كرنفال محلي ببلجيكا.

ووفق ما أوردته صحيفة بيلد الألمانية، فإن سيارة اصطدمت بمجموعة من الأشخاص يحتفلون بكرنفال في بلدة ستريبي براكيز ببلجيكا، ما أدى لمقتل 4 أشخاص.

فيما أصيب 12 آخرون بجروح خطيرة، ونحو 20 بجروح طفيفة، وفق ما نقلته الصحيفة عن وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية.

ولم يتضح على الفور، ما إذا كانت السيارة صدمت الحشد عن عمد.

ونجحت الشرطة في إيقاف السيارة بعد صدم الحشد والتسبب في القتلى والإصابات المتنوعة، وفق المصدر ذاته.

ولم تتبين دوافع الحادث على الفور، ولم تكشف السلطات البلجيكية ما إذا كان هجوما إرهابيا أم لا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماريوبول.. قصف ملجأ يضم 400 شخص وترحيل قسري إلى روسيا

ماريوبول.. قصف ملجأ يضم 400 شخص وترحيل قسري إلى…

2022-03-20 / 12:18 مساءً
Photo of مسؤولة أوكرانية: روسيا وأوكرانيا نسقتا 7 ممرات إنسانية اليوم

مسؤولة أوكرانية: روسيا وأوكرانيا نسقتا 7 ممرات إنسانية اليوم

2022-03-20 / 11:32 صباحًا
Photo of روسيا تعترف للمرة الثانية باستخدام صواريخ “الخنجر” في أوكرانيا

روسيا تعترف للمرة الثانية باستخدام صواريخ “الخنجر” في أوكرانيا

2022-03-20 / 10:16 صباحًا
Photo of الرئيس التركمانستاني الجديد يقيل الحكومة السابقة

الرئيس التركمانستاني الجديد يقيل الحكومة السابقة

2022-03-20 / 9:51 صباحًا
Photo of مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء حادث إطلاق النار في معرض للسيارات بمدينة أمريكية

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء حادث إطلاق النار…

2022-03-20 / 9:20 صباحًا
Photo of كوريا تعقد اجتماعا طارئا بسبب إطلاق بيونغ يانغ لقذائف في البحر الأصفر

كوريا تعقد اجتماعا طارئا بسبب إطلاق بيونغ يانغ لقذائف…

2022-03-20 / 9:12 صباحًا
Photo of الكهربائيون العرب ينتخبون المغربي الحافظي رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء للمرة الثانية على التوالي بالدوحة

الكهربائيون العرب ينتخبون المغربي الحافظي رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء…

2022-03-19 / 10:34 مساءً
Photo of الداخلية التونسية تلغي لقاء رياضيا استدعيت البوليساريو

الداخلية التونسية تلغي لقاء رياضيا استدعيت البوليساريو

2022-03-19 / 7:52 مساءً
Photo of العثور على 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس

العثور على 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس

2022-03-19 / 7:24 مساءً
Photo of بعد الموقف الإسباني الداعم للوحدة الترابية.. الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد

بعد الموقف الإسباني الداعم للوحدة الترابية.. الجزائر تستدعي سفيرها…

2022-03-19 / 5:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق