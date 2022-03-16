بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير بنجاح

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن عمليته العسكرية في أوكرانيا “ناجحة”، موضحا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى “منصة” يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

وأشار بوتين خلال تصريحات متلفزة إلى أن “العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقا”، مؤكدا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى “احتلال” أوكرانيا.

وقال إن الغرب لن ينجح فيما وصفه بمحاولته للهيمنة على العالم وتقطيع أوصال روسيا.

وأضاف بوتين في اليوم الحادي والعشرين من الحرب على أوكرانيا أنه إذا كان الغرب يعتقد أن روسيا ستتراجع، فإنه لا يفهم روسيا جيدا.

وتابع قائلا “إن سياسة الغرب طويلة المدى تتمثل في إبقاء روسيا تحت السيطرة وإن عقوباته الاقتصادية على روسيا يشوبها قصر النظر”.

واعتبر أن الدول الغربية تريد إلحاق الضرر بكل أسرة روسية من خلال العقوبات، واتهم الغرب بالضلوع في حملة إعلامية غير مسبوقة على بلاده.

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