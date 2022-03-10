الحكومة تدرس خيارات متعددة بشأن الطلبة العائدين من أوكرانيا

هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط أن الحكومة بصدد دراسة خيارات متعددة بشأن الطلبة العائدين من أوكرانيا.

وذكر بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن من بين هذه الخيارات، “فتح حوار مع بلدان قريبة من أوكرانيا بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في متابعة دراستهم في مجال جغرافي قريب من الذي كانوا يقيمون به”.

من جهة أخرى، أوضح بايتاس أنه ستتم دراسة مدى ملائمة المضامين البيداغوجية في أفق التحاق هؤلاء الطلبة بالكليات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا المشكل غير مطروح بالنسبة لطلبة شعب القانون.

وأبرز المسؤول أن وزارة التعليم العالي أطلقت الأسبوع الماضي منصة لإحصاء هؤلاء الطلبة، ومعرفة تخصصاتهم ومستوياتهم الدراسية، وذلك بعد النجاح الكبير لعملية العودة التي تمت في ظروف قياسية، وجيدة، بفضل التوجيهات الملكية السامية واستباقية عمل الحكومة، وانخراطها القوي.

ولفت بايتاس أنه إلى حدود 8 مارس 2022 قام 4885 طالب بتسجيل أنفسهم بهذه المنصة، 3744 منهم أي 77 في المائة يتابعون دراستهم في تخصص الطب والصيدلة وطب الأسنان، ضمنهم 220 في طور التخصص.

وأضاف أن 182 طالب أي 18 في المائة يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، فيما يبلغ عدد طلبة اللغات وعلوم البيطرة، والاقتصاد والتدبير والقانون 238.

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