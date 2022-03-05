لافروف: زيلينسكي منزعج من عدم تدخل الناتو لأنه يعول على الحلف

2022-03-05 / 1:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي منزعج من عدم تدخل الناتو في النزاع وهذا يعني أنه يعول على الحلف في تسوية الوضع.

وأكد لافروف، بعد محادثات مع وزير الخارجية القرغيزي روسلان كازاكباييف: “منذ البداية، أشرنا إلى استعدادنا لتوفير ممرات إنسانية لكل من المدنيين وللأجانب الذين انتهى بهم المطاف محاصرين في أراضي أوكرانيا”.

وقال لافروف إن روسيا تنتظر معلومات من أوكرانيا بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات، والجانب الأوكراني يأتي باستمرار بذرائع لتأجيل بدء الاجتماع المقبل.

وتابع: “ينتظر الوفد لدينا على الأقل بعض المعلومات من الجانب الأوكراني، تمامًا مثل الجولتين الأوليين. يبدو الوضع غريبًا نوعًا ما، يبدو أن الجميع مهتم بالتوصل إلى اتفاق مبكر حول كيفية حل كل شيء بشكل كامل. ومن ناحية أخرى، يبدو أن الطرف الأكثر اهتماما “الأوكراني”، يقدم باستمرار ذرائع لتأجيل بدء الاجتماع المقبل”.

وأضاف لافروف: “حتى الآن، لم نتلق موعدا نهائيا جديدا. وكما يعلم زملاؤنا الأوكرانيون جيدًا، نحن مستعدون للمضي قدمًا في الجولة الثالثة منذ مساء أمس”.

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