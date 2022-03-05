روسيا: لسنا في عزلة.. والولايات المتحدة وأوروبا ليسا العالم كله

هبة بريس - وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه من المستحيل الحديث عن عزلة روسيا والولايات المتحدة وأوروبا ليسا العالم كله.

وردا على سؤال يتعلق بمسألة عزل روسيا التي يرددها الغرب مؤخرا، أجاب المتحدث الرئاسي: “إن التدابير التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، لا تعني عزل روسيا”، مضيفا أن: “العالم أكبر من أن يتسع فقط لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستحيل عليهم عزل دولة ما وخاصة دولة كبيرة مثل روسيا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، “كما تعلم، هناك العديد من الدول في العالم التي لديها موقف أكثر توازناً، وأحياناً أكثر منطقية تجاه ديناميات تطوير العلاقات الدولية”.

وتابع: “لذلك، نحن نفضل عدم الحديث، ونحن مقتنعون بأنه لا ينبغي أن نتحدث، عن العزلة. نأمل أن تعترف هذه الدول عاجلاً أم آجلاً بموقفنا، هذه دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، التي تتخذ الآن مثل هذا الموقف العاطفي المفرط ويرفضون فهم الكثير من الأشياء الواضحة”.

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