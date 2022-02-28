انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. والوفد الروسي: يمكن التنبؤ بمواقف مشتركة

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.

ونوه ميدينسكي إلى أن ” المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل”.

وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه “تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة”.

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