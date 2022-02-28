سفارة المغرب بالمجر تدعو الطلبة الراغبين في مغارة أوكرانيا الى التواصل معها

هبة بريس

دعت سفارة المملكة المغربية في بودابست المجرية، المواطنين المغاربة الذين قرروا مغادرة أوكرانيا عبر مختلف النقط الحدودية المخصصة من طرف السلطات الهنغارية قصد ترحيلهم إلى المغرب، إلى التواصل معها.

ووجهت السفارة الطلبة والمواطنين المغاربة المغادرين لأوكرانيا، الى التواصل معها عبر ممثليها المتواجدين بالمعابر الحدودية من خلال الأرقام الهاتفية التي وضعتها لهذا الغرض بهدف تسهيل عملية المغادرة.

هذا ويشار الى أن شركة الخطوط الملكية المغربية، أعلنت، الأحد، أنها برمجت رحلات جوية خاصة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه الرحلات الجوية الخاصة بُرمجت بتشاور مع السلطات المغربية لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، التي تتألف أساسا من الطلبة، مضيفة أن الشركة ستبرمج، بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، رحلات جوية بأسعار استثنائية من البلدان المجاوة لأوكرانيا.

وأضاف البلاغ أنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات ابتداء من يوم الأربعاء 2 مارس، انطلاقا من بوخارست (رومانيا)، وبودابست (المجر)، ووارسو (بولندا) في اتجاه مطار الدار البيضاء، حيث تم تحديد سعر ثابت استثنائي لهذه الرحلات، المخصصة حصريا للمغاربة المستقرين في أوكرانيا وأفراد أسرهم، في 750 درهما، شاملا للرسوم.

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