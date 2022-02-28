الجيش الروسي: يمكن للمدنيين مغادرة كييف ب”حرية”

2022-02-28 / 9:17 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد الجيش الروسي الإثنين، أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا “بحريّة” متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريح تلفزيوني: “كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع كييف- فاسيلكيف” جنوب غرب العاصمة الأوكرانية. وأكد الناطق كذلك “التفوق الجوي” الروسي في كل أنحاء أوكرانيا في اليوم الخامس من الغزو.

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