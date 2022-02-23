أكادير : قرار توقيف تلميذة لمدة 4 ايام عن الدراسة يخلق الجدل بمنطقة الدراركة

ع اللطيف بركة :هبة بريس

توصلت جريدة “هبة بريس” بشكاية من أب تلميذة تدرس بالسنة الثالثة اعدادي بثانوية الرازي التأهيلية بمنطقة الدراركة، التابعة لمديرية التعليم أكادير اداوتنان، حول قرار توقيف إبنته عن الدراسة لمدة أربعة أيام من طرف إدارة الثانوية حسب مضمون الشكاية ، التي تم ايداع نسخة منها بالمديرية الإقليمية لاكادير ، و نسخة أخرى موجهة لجمعية أمهات و آباء و أولياء التلاميذ بالثانوية ، و دلك بسبب نزاع وقع بين ابنة المشتكى و زميلة لها ، غير أن قرار التوقيف لم يتخذ إلا ضد الطرف المشتكى ، بعد استدعاءه من طرف الإدارة و ارغامه على توقيع التزام دون أن يعرف محتواه ليخبر فيما بعد انه موافقته على القرار المتخذ ضد ابنته، كونه لا يعرف القراءة و لا الكتابة .

المشتكي أشار في شكايته الى تدخل الحارس الليلي في الموضوع و ذلك بكيل سيل من النعوت و الصفات القدحية لابنته الشيء الدي استنكرته التلميذة و كل أفراد اسرتها و تسبب لها دلك في أزمة نفسية .

وضعية تسائل المسؤولين على قطاع التربية و التعليم بمديرية أكادير اداوتنان عن القانون الدي يسمح للإدارة التربوية بتوقيف المتعلمين، و كدا السماح لاعوان الحراسة بالتدخل في الشؤون التربوية بالمؤسسات التعليمية ؟.

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