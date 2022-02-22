أكادير: مدرسة واد سوس بالدراركة تحتفي بالثقافة و الفن و التراث الامازيغي

هبة بريس : أكادير

نظم أستاذة اللغة و الثقافة الامازيغية بمدرسة واد سوس بالجماعة الترابية الدراركة باكادير ،يوم أمس الاثنين 21فبراير الجاري، معرضا فنيا للثقافة و التراث الامازيغي ، تتضمن اروقته إبداعات المتعلمات و المتعلمين التي ترسخ الهوية الامازيغية في بعدها الثقافي و التراثي ،كالالات الموسيقية الامازيغية : الرباب ، الوتار ، و الطبل …إضافة إلى الزي و الحلي الامازيغية السوسية ، و قد صادف إقامة هدا المعرض زيارة المدير الإقليمي الذي عاين عن قرب المعرض حيث عبر عن إعجابه و سعادته بمثل هذه المبادرات التي هي من صلب الحياة المدرسية و التي ترسخ لدى الأجيال الصاعدة قيم الحب و الاعتزاز بالانتماء للوطن و التشبت بالثقافة الوطنية و الهوية الامازيغية ،على حد تعبير المدير الإقليمي .

كما تمت زيارة المعرض من طرف كل التلميذات و التلاميذ رفقة اساتذتهم ، في احترام تام للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،كما استحسنت كذلك إدارة المؤسسة هذه المبادرة حيث كانت فرصة لمطالبة المدير الإقليمي برمجة قاعة خاصة لمثل هذه الأنشطة، لما لها من وقع إيجابي على الحياة المدرسية بصفة عامة .

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