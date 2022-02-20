سد النهضة: إثيوبيا تعلن رسميا بدء إنتاج الكهرباء من المشروع

2022-02-20 / 6:21 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ الأحد إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة المثير للخلاف بينها وبين كل من مصر والسودان.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة مصر التي اعتبرتها خرقا لاتفاق وقع بين البلدين في 2015

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، رسميًا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في “محطة توليد الطاقة” وضغط على سلسلة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها تمثل بدء إنتاج الكهرباء.

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