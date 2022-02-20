طرفاية : أسرة التعليم تخلد اليوم الوطني للسلامة الطرقية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

احتفالا لليوم الوطني للسلامة الطرقية والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، و تحت شعار “من أجل الحياة، و سعيا إلى تربية الناشئة على احترام مبادئ التربية الطرقية، نظمت مؤسسة التفتح بمدينة طرفاية أنشطة تربوية و فنية في السلامة المرورية و ذلك يومه السبت 20 فبراير 2022.

وذلك تخليد لهذا اليوم، الذي احتضنته مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بطرفاية، بمبادرة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بشراكة مع الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية يأتي في إطار تنزيل مشاريع القانون الإطار 17 .51، لاسيما المشروعين رقم 10 و17، وذلك من أجل الارتقاء بثقافة السلامة الطرقية في أوساط التلاميذ والناشئة.

وبهذه المناسبة تم تقديم أناشيد وعروض فنية ومسرحية، تصب كلها في تمكين التلاميذ من اكتساب وعي بأهمية التقيد بقانون السير، حفاظا على سلامتهم الجسدية علاوة على تنظيم تمارين تتعلق بطرق تقديم الإسعافات الأولية، في حالة وقوع حوادث سير أشرفت عليها عناصر من الوقاية المدنية.

كما أقيمت خلال حفل تخليد هذا اليوم، الذي حضره ممثل السلطة المحلية، و ممثل المدير الإقليمي للتربية والتكوين، وفعاليات المجتمع المدني، حيث تم عرض ورشات للتلوين والرسم وعروض تحسيسية، علاوة على تنظيم نهائيات مسابقات للتربية على السلامة الطرقية تحت إشراف مدير المؤسسة.

وفي هذا السياق أبرز رئيس مركز الدرك الملكي الترابي لمدينة طرفاية، خلال العرض الذي قدمه للتلاميذ إلى الدور الذي تضطلع به السلامة الطرقية بالوسط المدرسي في توعية الناشئة بخطورة حوادث السير، وتربيتها على المفاهيم المرورية التي تمكنها من تجنب مخاطر الطريق.

واعتبر أن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، يعد مناسبة لمواصلة المجهودات وتعبئة المزيد من الفاعلين والشركاء، من أجل التصدي لهذه الآفة التي تزهق أرواح كثيرة وتخلف خسائر مادية.

ذات المسؤول الأمني الذي نوه بالمجهودات التي تقوم بها المديرية الإقليمية للوزارة، والسلطات المحلية، والتجهيز والنقل و مختلف الشركاء، لتحسيس التلميذات والتلاميذ بمبادئ التربية الطرقية، من خلال تطبيق المناهج الدراسية وتكثيف وتنويع الأنشطة التوعوية لتربية الناشئة على احترام قانون السير.

وتضمن برنامج اليوم الوطني للسلامة الطرقية زيارة الوفد إلى مختلف اقسام مؤسسة التفتح، من أجل الوقوف على العروض شفوية وتطبيقية المقدمة من طرف رئيس مركز الدرك الملكي وعناصرها وكذا ممثل التجهيز والنقل، وعناصر الوقاية المدنية في إطار توعية الاطفال بمخاطر الحوادث ومسبباته.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوفد وقف على جميع الأنشطة والعروض المقدمة من طرف المتدخلين، بإشراك فعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع، من خلال تنظيم أنشطة تربوية ولقاءات تحسيسية، وتقديم عروض تطبيقية ونظرية للسلامة الطرقية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الذين حضروا هذا اللقاء.

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