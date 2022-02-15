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أمريكا: أوكرانيا سترحب بأي دعم تقدمه كوريا الجنوبية

2022-02-15 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن أوكرانيا سترحب بأي دعم ملموس قد تقدمه حكومة كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، حول طلب الدعم من الحكومة الكورية الجنوبية لأزمة أوكرانيا: “إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لتقرر بنفسها”، مؤكدا أنه “إذا كانت كوريا الجنوبية تريد تقديم دعم مملوس إلى أوكرانيا، فإن الأخيرة سترحب به”.

وأوضح كيربي في إحاطة إعلامية، أن الدول الحليفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تبحث أيضا عن طرق لدعم أوكرانيا. وأضاف: “غير أن قرار كوريا الجنوبية حول ما إذا كانت ستقدم الدعم إلى أوكرانيا هو قرار سيادي يجب على كل دولة اتخاذه بمفردها وأنه لا يريد أن يسبق الحكومة الكورية بشأن هذه القضية”.

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