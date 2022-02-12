المجلس الهندي للعلاقات الثقافية يقدم منحا دراسية للطلبة المغاربة

2022-02-12 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

أعلن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، التابع لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقديم منح دراسية للطلبة المغاربة برسم السنة الدراسية 2022-2023.

وأشار بلاغ لسفارة الهند بالرباط إلى أنه يتعين على الطلبة المغاربة الراغبين في التسجيل في التخصصات والمنح المقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية زيارة الموقع الإلكتروني ( http://a2ascholarships.iccr.gov.in) من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بدورات السلك الأول والسلك الثاني ودراسات سلك الدكتوراه المتاحة لدى مختلف الجامعات والمعاهد الهندية البارزة.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمنحة الدراسية مفتوح من 10 إلى 30 فبراير 2022، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون لدى المترشحين معرفة باللغة الإنجليزية، وأن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، وأن يكونوا مستوفين لشروط الأهلية التي تحددها الجامعة التي يرغب الطالب بالتقدم بطلب الحصول على قبول/منحة لديها.

وسيستفيد الطلبة الذين سيتم اختيارهم من تذكرة ذهاب وإياب وتأشيرة مجانيتين للهند، ورسوم القبول والدراسة بالمؤسسة/الجامعة، فضلا عن تسهيلات أخرى، وفقا لإرشادات المجلس الهندي للعلاقات الثقافية الواردة في البلاغ.

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