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شكيب بنموسى

بنموسى: المزاوجة بين الرياضة والتربية خلقت دينامية جديدة بالمدارس

2022-02-10 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء بمكناس، إن المزاوجة بين الرياضة والتربية مكنت من خلق دينامية جديدة في مختلف المؤسسات التعليمية.

وأبرز بنموسى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل اختتام البطولة الوطنية المدرسية في الكرة الطائرة والكرة الطائرة المختلطة والبادمينغتون والكرة الحديدية والشطرنج، إن حوالي 40 مسابقة مخصصة للرياضات الأكثر ممارسة في المؤسسات التعليمية تمت برمجتها برسم السنة الجارية على المستويات المحلية والجهوية والطنية.

وأوضح بنموسى أن هذه البطولات تشكل مناسبة لاكتشاف المواهب والطاقات في مختلف الرياضات ومواكبتهم بتعاون مع الجامعات الرياضية المعنية في إطار مسار “رياضة-دراسة”.

يذكر أن الوزارة سطرت في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17. 51 المحاور الكبرى لاستراتيجيتها الرامية الى النهوض بالرياضة المدرسية من خلال تعزيز دور الجمعيات الرياضية المدرسية وتعميمها على مجموع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.

والتأم في المنافسات ممثلو مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حيث أتيحت فرصة للتلاميذ قصد التعبير عن مواهبهم والانفتاح على نظرائهم وتقييم مستواهم في عدة فروع رياضية.

وقد عرفت الاقصائيات المحلية والجهوية بين مختلف المؤسسات التعليمية مشاركة أزيد من 300 ألف تلميذ، في أجواء طبعها احترام التدابير الوقائية ضد كوفيد 19.

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