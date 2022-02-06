Saudi passengers arrive to King Khaled International airport in the capital Riyadh on May 17, 2021, as Saudi authorities lift travel restrictions for citizens immunised against COVID-19. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)

السعودية.. شروط جديدة للسفر من وإلى المملكة

2022-02-06 / 11:23 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الأحد، تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بتحديث آلية وإجراءات السفر من وإلى المملكة، على يبدأ العمل بها منذ يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها بتويتر، أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أنه يستثنى من الجرعة الثالثة الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وتضمنت التعليمات الجديدة إلزام جميع القادمين إلى السعودية بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) أو لفحص المستضدات السريع لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.

ويستثنى من الفحص من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وفي حال الإصابة بفيروس كورونا، يسمح للمواطنين بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها دون الحاجة لإعادة الفحص، بعد مضي المدة سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح، وعشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح.

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