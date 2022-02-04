بسبب الوضع الأمني.. كندا ترسل تعزيزات عسكرية إلى بولندا

هبة بريس

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، آنيتا أناند، خلال زيارة للاتفيا، الخميس، أن بلادها “القلقة للغاية إزاء تهديدات روسيا” تعتزم إرسال تعزيزات عسكرية إلى بولندا ودول البلطيق بسبب الوضع الأمني الإقليمي الراهن.

وخلال زيارة لقاعدة أدازي حيث تقود بلادها وحدة عسكرية تكتية تابعة لحلف شمال الأطلسي، قالت أناند “علينا التفكير بإمكان أن ترسل كندا جنودا إضافيين إلى بولندا ودول البلطيق”.

وأضافت أن الوجود العسكري الكندي “في منطقة البلطيق مهم”، مشيرة إلى أن الوحدة العسكرية المتمركزة حاليا في لاتفيا تمثل أكبر انتشار لجنود كنديين في الخارج.

وتابعت الوزيرة الكندية “نحن قلقون للغاية بشأن تهديدات روسيا”، مشددة على أن بلادها “ستواصل جهودها لضمان السلام والنظام في العالم، بما في ذلك من خلال دعم وحدة أراضي

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