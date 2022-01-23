رئيس أرمينيا يستقيل و يعترف: “لم أعد قادرا على قيادة البلاد”

هبة بريس ـ وكالات

أعلن رئيس أرمينيا سركيسيان أرمين، اليوم الأحد، استقالته، عازيا خطوته إلى انعدام قدرته على التأثير في السياسات المتبعة في وقت تشهد بلاده أزمة وطنية.

وجاء في بيان لرئيس أرمينيا المستقيل نشر على موقعه الرسمي أن “هذا القرار ليس انفعاليا بل اتخذ وفق منطق معين”.

وأوضح في بيانه أن “الرئيس لا يمتلك الوسائل اللازمة للتأثير في السياستين الداخلية والخارجية خلال الأوقات الصعبة التي تواجه الشعب والبلاد”.

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