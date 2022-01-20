أكاديمية التعليم بالبيضاء…اتفاقية شراكة “الثقافة للجميع”

2022-01-20 / 5:48 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار تكريس “الثقافة للجميع”، بهدف تنمية الذوق الفني والجمالي لدى المتعلمات والمتعلمين، وترسيخ ثقافة التعاون، والتربية على المواطنة والسلوك المدني، والانفتاح على المحيط السوسيو ثقافي، واكتشاف المواهب وصقلها، أشرف عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، وكريم التازي، رئيس مؤسسة ثورية وعبد العزيز التازي، على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون، بحضور المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي، و المديرة العامة لهذه المؤسسة الشريكة، و رئيس قسم الشؤون التربوية، ورئيسة المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، والسيد رئيس مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري بذات الأكاديمية.

الاتفاقية التي ستستفيد من خلالها في مرحلة تجريبية 8 مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي في أفق تعميمها، ستعرف تنظيم لقاءات تفاعلية، ودورات تكوينية لفائدة منشطات ومنشطي الأندية التربوية، ومنسقات و منسقي الحياة المدرسية، بالمؤسسات التعليمية، و الأستاذات و الأساتذة المنتمين لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين، للرفع من قدراتهم(ن) في المجالات الإبداعية، كما سيتم تنظيم ورشات في مجال المسرح، والغناء، والرقص التعبيري، والسيرك، لفائدة المتعلمات والمتعلمين، بفضاء « L’UZINE » “لوزين”، التابع لهذه المؤسسة الشريكة.

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