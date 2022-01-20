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“التعليم”: تسليم ملاحق العقود الخاصة بطبع ونشر الكتب المدرسية

2022-01-20 / 4:20 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الشروع، اليوم الخميس، في تسليم ملاحق العقود الخاصة بطبع ونشر الكتب المدرسية برسم 2022 – 2023، المصادق عليها من لدن الوزارة للناشرين المعنيين، والتي تعتبر بمثابة إذن بالطبع.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بطبع 379 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتابا معتمدا، فيما سيتم تسليم الملاحق المتعلقة ب 12 كتابا مدرسيا المتبقية خلال شهري مارس وأبريل 2022، بعد التصديق على التنقيحات والتعديلات التي لحقتها.

ويأتي هذا الإجراء، تضيف الوزارة، تبعا لخلاصات جلسة العمل التي عقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الجمعة 14 يناير الجاري، مع ممثلي الجمعية المغربية للناشرين، في إطار التحضير المبكر لاستقبال الموسم الدراسي 2022 – 2023، حيث شدد على ضرورة ضمان وفرة الكتب المدرسية في الآجال المحددة، والحرص على عدم المساس بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما يأتي بهدف تمكين المطابع الوطنية من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية للشروع في عملية الطبع في وقت مبكر.

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