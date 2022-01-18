خلال 5 أيام.. تسجيل 4870 إصابة وإغلاق 130 مؤسسة تعليمية

هبة بريس

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسجيل 4870 حالة إصابة بفيروس (كوفيد 19) بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة، خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري، نجم عنها إغلاق 130 مؤسسة تعليمية.

وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “افيسبوك”، أن 187 فصلا تعليميا أغلقت خلال هذه الفترة، إلى جانب إقفال 24 مؤسسة تعليمية تابعة للبعثات الأجنبية.

وحسب الوزارة، فإن جهة الدار البيضاء سطات تصدرت ترتيب الجهات بمجموع 1649 حالة مؤكدة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بألف حالة، في وقت تصدرتا أيضا عدد المؤسسات التعليمية المغلقة ، على التوالي ، 59 و35 مؤسسة.

ويقضي البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة بإغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد.

وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وفق البروتوكول الذي يلزم ، أيضا ، احترام كل التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0