خلال 5 أيام.. تسجيل 4870 إصابة وإغلاق 130 مؤسسة تعليمية

2022-01-18 / 9:09 صباحًا
0
هبة بريس

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسجيل 4870 حالة إصابة بفيروس (كوفيد 19) بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة، خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري، نجم عنها إغلاق 130 مؤسسة تعليمية.

وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “افيسبوك”، أن 187 فصلا تعليميا أغلقت خلال هذه الفترة، إلى جانب إقفال 24 مؤسسة تعليمية تابعة للبعثات الأجنبية.

وحسب الوزارة، فإن جهة الدار البيضاء سطات تصدرت ترتيب الجهات بمجموع 1649 حالة مؤكدة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بألف حالة، في وقت تصدرتا أيضا عدد المؤسسات التعليمية المغلقة ، على التوالي ، 59 و35 مؤسسة.

ويقضي البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة بإغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد.

وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وفق البروتوكول الذي يلزم ، أيضا ، احترام كل التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “كورونا” تغلق 3 مؤسسات تعليمية بمدينة سلا الجديدة

“كورونا” تغلق 3 مؤسسات تعليمية بمدينة سلا الجديدة

2022-01-17 / 9:39 صباحًا
Photo of أكادير : أساتذة وتلاميذ وأولياء امورهم يحتفلون بالسنة الأمازيغية الجديدة

أكادير : أساتذة وتلاميذ وأولياء امورهم يحتفلون بالسنة الأمازيغية…

2022-01-16 / 10:24 مساءً
Photo of كلية العلوم بتطوان …انطلاق امتحانات الدورة الخريفية

كلية العلوم بتطوان …انطلاق امتحانات الدورة الخريفية

2022-01-16 / 3:29 مساءً
Photo of فيروس كورونا يغلق ENSA فاس ويؤجل الامتحانات الخريفية

فيروس كورونا يغلق ENSA فاس ويؤجل الامتحانات الخريفية

2022-01-15 / 12:28 مساءً
Photo of في لقاء مع بنموسى.. الناشرون يستعرضون الصعوبات التي تواجه القطاع

في لقاء مع بنموسى.. الناشرون يستعرضون الصعوبات التي تواجه…

2022-01-15 / 11:56 صباحًا
Photo of طنجة.. المدرسة الأمريكية تغلق أبوابها بعد تسجيل حالات اصابة بكورونا

طنجة.. المدرسة الأمريكية تغلق أبوابها بعد تسجيل حالات اصابة…

2022-01-14 / 12:09 مساءً
Photo of دعوة للدفاع عن المدرسة العمومية

دعوة للدفاع عن المدرسة العمومية

2022-01-14 / 8:00 صباحًا
Photo of الطلبة المهندسون يرفضون إجراء الامتحانات حضوريا بسبب تفشي كورونا

الطلبة المهندسون يرفضون إجراء الامتحانات حضوريا بسبب تفشي كورونا

2022-01-13 / 9:51 مساءً
Photo of النيابة العامة تأذن بانتقال طفلين من مؤسسة تعليمية بناء على طلب الأم

النيابة العامة تأذن بانتقال طفلين من مؤسسة تعليمية بناء…

2022-01-13 / 12:51 مساءً
Photo of وزير التعليم العالي: 99% من الأساتذة الجامعيين نزهاء

وزير التعليم العالي: 99% من الأساتذة الجامعيين نزهاء

2022-01-13 / 11:38 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق