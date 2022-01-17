إيطاليا :مهاجر مغربي يُجهز على زوجته خنقا حتى الموت

2022-01-17 / 7:14 مساءً
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هبة بريس _ ع اللطيف الباز

أقدم مهاجر مغربي خمسيني من عمره، على وضع حد لحياة زوجته خنقا حتى الموت ، بإقليم كتانزارو جنوب إيطاليا.

وأوضحت مصادر محلية ، أن الجاني دخل في نقاش حاد مع زوجته وفقد الزوج أعصابه، الأمر الذي تطور إلى تعرض الزوجة للضرب بعدما عمد إلى خنقها إلى حد الموت، داخل بيت الزوجية .

وأشار المصدر إلى أن الجاني لجأ بعد اقترافه الجريمة متجها صوب مقر عمله بكل هدوء، وهناك حكى لمشغله عن تفاصيل القضية فما كان من الأخير غير التبليغ عنه.

وتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات مباشرة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل.

وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه والإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية قصد إخضاعه للتحقيق من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة ، قبل احالته على العدالة لتقول كلمة الفصل في حقه، وقد أولت مختلف المصالح الأمنية لهذه الجريمة، اهتماماً بالغاً.

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