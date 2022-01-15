قيس سعيد : نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي

2022-01-15 / 9:36 مساءً
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هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.
وقال سعيد عبر بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على “فيسبوك” إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

كما حث الرئيس التونسي، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
من جهة أخرى، وجه الرئيس التونسي رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.

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