“فايرز” تعلن بدء تصنيع لقاح مضاد لـ”أوميكرون”

2022-01-10 / 9:34 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأميركية ألبرت بورلا، إن لقاحاً يستهدف متحور أوميكرون من فيروس كورونا، سيكون جاهزاً في مارس، وإن الشركة بدأت تصنيع الجرعات بالفعل.

وأضاف بورلا، في حديث مع “شبكة CNBC الإخبارية” الأميركية: “لقد بدأنا بالفعل تصنيع بعض الكميات”، لافتاً إلى أن اللقاح سيستهدف أيضاً المتحورات الأخرى من فيروس كورونا.

ورغم ذلك، قال بورلا، إنه ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كنا نحتاج لقاحاً خاصاً لمتحور أوميكرون أم لا، أو كيف سيتم استخدامه، لكن فايزر ستنتج كميات من جرعات هذا اللقاح، لأن “بعض الحكومات طلبت الحصول عليه في أسرع وقت ممكن”، حسب تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كبرى نقابات التعليم في الجزائر تعلن عن إضراب أسبوعي

كبرى نقابات التعليم في الجزائر تعلن عن إضراب أسبوعي

2022-01-10 / 11:21 مساءً
Photo of بايدن يشيد بإطلاق السلطات الإثيوبية سراح سجناء سياسيين

بايدن يشيد بإطلاق السلطات الإثيوبية سراح سجناء سياسيين

2022-01-10 / 10:30 مساءً
Photo of تعافي الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني من كورونا

تعافي الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني من كورونا

2022-01-10 / 9:42 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية: موجات جديدة متوقعة لفيروس كورونا كل 4 أشهر

منظمة الصحة العالمية: موجات جديدة متوقعة لفيروس كورونا كل…

2022-01-10 / 7:43 مساءً
Photo of ماكرون يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن للمحكومين بأقل من سنة

ماكرون يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن للمحكومين…

2022-01-10 / 5:36 مساءً
Photo of في الكويت.. السجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمن يقيم عرسا أو عزاء

في الكويت.. السجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار…

2022-01-10 / 4:54 مساءً
Photo of السعودية تفرض غرامات مالية كبيرة ضد مخالفي “قيود كورونا”

السعودية تفرض غرامات مالية كبيرة ضد مخالفي “قيود كورونا”

2022-01-10 / 2:43 مساءً
Photo of احتجاجا على الجواز الصحي.. فرنسيون “يهاجمون” نائب ماكرون أمام منزله

احتجاجا على الجواز الصحي.. فرنسيون “يهاجمون” نائب ماكرون أمام…

2022-01-10 / 12:30 مساءً
Photo of الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات

الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات

2022-01-10 / 9:50 صباحًا
Photo of زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليونان

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليونان

2022-01-09 / 11:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق