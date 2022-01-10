تربية.. 15 ألف إطارا يشرعون في تكوين تأهيلي لمدة سنتين

هبة بريس _ الرباط

شرع 15 ألف مترشحا ناجحون في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة دجنبر 2021) ، اليوم الاثنين ، في تكوين تأهيلي لمدة سنتين، في أفق ممارستهم لمهنة التدريس.

ويتعلق الأمر ب7700 مدرسا بسلك التعليم الابتدائي و7300 بسلك التعليم الثانوي، التحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمجموع التراب الوطني،

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في كلمة ، بالمناسبة ، من مقر الوزارة بالرباط ، على نبل المهمة المنوطة بنساء ورجال التعليم، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين في القطاع لضمان نجاح جميع مراحل هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأبرز السيد بنموسى ، وفق بلاغ للوزارة ، أن الإجراءات التنظيمية الجديدة المعتمدة في هذه المباراة مكنت “من تحسين موثوقية النتائج وتعزي20ز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين واعتماد مبدأ التميُز والتفوق لانتقاء أجود الكفاءات العلمية والمعرفية والمهنية”، معتبرا أن هؤلاء الشغوفين بممارسة مهنة التدريس “يمتلكون الاستعداد النفسي والمعرفي والقيمي ليتحملوا مسؤولياتها”.

وقال “إننا اليوم بتدشيننا موسما تكوينيا جديدا ومتميزا شعاره “الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع”، مدعوون إلى رفع سقف هذا التحدي، والانخراط جميعا للنهوض بمنظومتنا التربوية ولبذل المزيد من الجهود واضعين نصب أعيننا أولا وأخيرا مصلحة متعلمينا ومتعلماتنا”.

وكانت مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين قد جرت في 19 نونبر الماضي، وتميزت بمضاعفة عدد المناصب المخصصة لمادة اللغة الأمازيغية، والتي انتقلت من 200 منصب سنة 2021 إلى 400 منصب سنة 2022، وتخصيص ، لأول مرة ، مناصب بسلك التعليم الثانوي في تخصصي “الاقتصاد والتدبير” و”التكنولوجيا”.

كما تميزت المباراة ببلوغ متوسط عمر المترشحات الإناث 24.3 سنة بالمستوى الابتدائي مقابل 25.2 سنة بالنسبة لنظرائهم للذكور، بينما على المستوى الثانوي بلغ متوسط عمر المترشحين من الإناث 23.7 سنة و24.7 سنة (ذكور).

وتابع البلاغ أن 64.2 في المائة من المرشحين المقبولين بصفة نهائية حاصلون على الميزة في البكالوريا، مقابل 43 في المائة خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها حوالي 20 نقطة، فضلا عن أن 77.5 في المائة من هؤلاء المترشحين حاصلون على الميزة في البكالوريا أو الإجازة.

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