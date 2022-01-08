بريطانيا.. مليون توقيع لسحب وسام “الفروسية” من توني بلير

هبة بريس - وكالات

وقع أكثر من مليون بريطاني حتى السبت، عريضة إلكترونية لسحب وسام “فارس الرباط” من رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

وتحث العريضة التي أطلقت على موقع The Change.org رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مطالبة الملكة بإلغاء الوسام الذي منحته قبل يومين لبلير.

ومنحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤخرا، وسام الفروسية وهو أرفع وأقدم وسام للفرسان بالمملكة المتحدة، الذي يُمنح معه لقب “سير” رسميا، لبلير، ما أثار غضبا شعبيا.

وبحسب صحيفة إكسبرس المحلية، فإنه ليس من الضروري الموافقة على منح الوسام من قبل رئيس وزراء البلد أو البرلمان.

وتدعو العريضة إلى “ضرورة محاسبة بلير على جرائم الحرب” التي ارتكبت إبان غزو العراق عام 2003، بدلا من منحه وسام الفروسية.

وتتهم أيضا بلير بـ “التسبب بموت أعداد لا تحصى من الأبرياء والمدنيين والجنود” من خلال جر المملكة المتحدة إلى “صراعات مختلفة”.

وتعتبر العريضة أن “هذا سبب كاف لمحاسبته على جرائم الحرب”.

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