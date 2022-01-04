ألمانيا.. 21 طفلا تلقوا جرعة خاطئة من لقاح كورونا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت إدارة الصحة بمدينة هانوفر الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 21 طفلا على الأقل تلقوا جرعة خاطئة من لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة، في بيان، أن 21 طفلا على الأقل تلقوا، أمس الإثنين، عن طريق الخطأ جرعة من لقاح فيروس كورونا المخصصة للبالغين في مركز تطعيم بحديقة الحيوانات في “هانوفر”.

واعتذر ستيفن كراش، رئيس الإدارة الصحية، عن الخطأ، مؤكدا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات لضمان عدم تكراره.

من جهتها، قالت مارلين جراف، أخصائية طبية في الإدارة، إن الجرعة العالية لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الأطفال، لكنها قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل التهاب الذراع أو الحمى.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ أولياء أمور الأطفال المتضررين من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن حوالي 25 بالمئة من الأشخاص في ألمانيا لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، فيما تم تطعيم حوالي 71 بالمائة من السكان بشكل كامل.

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